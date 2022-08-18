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16:26 18.08.2022

Після реорганізації Довженко-Центр продовжить функціонувати як культурний і музейний центр – Держкіно

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Після реорганізації Довженко-Центр продовжить функціонувати як культурний і музейний центр – Держкіно

Державне агентство України з питань кіно заявляє, що після реорганізації Довженко-Центр продовжить функціонувати як культурний і музейний центр.

"Кіноархів не знищується, приміщення центру не віддають забудовнику, працівників центру не звільняють й не женуть на вулицю. Давайте чути одне одного. Знесення чи забудови Центру Довженка не буде. Центр продовжить своє функціонування як культурний та музейний осередок. Ліквідації Центру Довженка, тобто звільнення чи розпуску працівників центру не буде", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

У Держкіно зазначають, що після реорганізації підприємства буде утворено три самостійні юридичні особи, й усі працівники зможуть за своїм фахом та бажанням отримати робоче місце в одній із цих організацій.

Зокрема, буде утворено три профільні державні установи: державне підприємство "Українська анімаційна студія", державну установу "Науковий центр кінематографії України", а також саме державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка".

"Який залишається у своїй будівлі, за своєю адресою, зі всіма іншими, крім відокремлених на два згадані підприємства, функціями та завданнями, передбаченими статутом. Центр Довженка продовжить розвиток музейної справи та кінокультури, продовжить їх збагачення та поширення, й надалі залишиться одним із улюблених центрів тяжіння закоханої в кіно спільноти", - заявляють у Держкіно.

Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для міністерства.

Пізніше саме Держкіно заявило, що наказом Держкіно не передбачається ліквідація центру, лише його реорганізація.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

Теги: #держкіно #довженко_центр

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