Росіянам і білорусам у Латвії можуть заборонити зберігати зброю

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Латвії готує поправки до закону, які заборонять громадянам Росії та Білорусі носіння чи зберігання вогнепальної зброї на території республіки, повідомив агентству BNS голова комісії Юріс Ранцанс.

За його словами, комісія сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції готова розглянути їх у найкоротші терміни та направити на подальше затвердження до сейму.

Він нагадав про заяви Служби державної безпеки щодо ймовірних ризиків при видачі дозволів на носіння зброї громадянам Росії та Білорусі в Латвії.

У Латвії вогнепальну зброю зареєстровано на 193 громадян Білорусі та Росії, повідомили раніше в Державній поліції.