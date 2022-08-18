Події

14:27 18.08.2022

Біля Палацу Потоцьких у Львові, де має відбутися зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша, відбувається мітинг на підтримку захисників "Азовсталі"

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Біля Палацу Потоцьких у Львові, де має відбутися зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша, відбувається мітинг на підтримку захисників "Азовсталі"

Біля Палацу Потоцьких у Львові, де має відбутися тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерреша, відбувається мітинг на підтримку захисників "Азовсталі".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в акції беруть участь близько 30 осіб із плакатами на підтримку захисників "Азовсталі", які перебувають у полоні в РФ та зникли безвісти. Можна також помітити присутніх із плакатами "Оленівка". На місці проведення заходу перебуває поліція діалогу.

Безпосередній підхід до Палацу Потоцьких на вулиці Коперника наразі перекрили співробітники Національної поліції. Раніше вранці прохід був відкритий.

Біля місця проведення заходу вже є автомобілі ООН. Генеральний секретар організації прибув до Львова днем раніше.

Раніше деякі телеграм-канали вже повідомили про прибуття до Львова глав України та Туреччини. Незабаром очікується проведення їхньої тристоронньої зустрічі.

Від самого ранку у Львові спостерігається посилене патрулювання міста правоохоронними органами.

Фото - "Твоє місто"

Теги: #азовсталь #львів #мітинг

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