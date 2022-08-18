Спікер ОВА: На Одещині – багатомільйонні збитки через російські удари

Унаслідок російських ударів із початку повномасштабного вторгнення в Україну в Одеській області фіксують багатомільйонні збитки, пов'язані з руйнуванням, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У кожному випадку справді підбивають підсумки, наслідки цих руйнувань. Вони у нас з першого дня війни, з 24 лютого, є. Є перелік повністю зруйнованих об'єктів, щодо кожного з них ухвалено відповідне рішення. Це багатомільйонні збитки", – сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у четвер.

Братчук уточнив, що йдеться насамперед про руйнування об'єктів критичної інфраструктури та військові об'єкти.