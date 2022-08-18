Події

12:40 18.08.2022

Спікер ОВА: На Одещині – багатомільйонні збитки через російські удари

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Спікер ОВА: На Одещині – багатомільйонні збитки через російські удари

Унаслідок російських ударів із початку повномасштабного вторгнення в Україну в Одеській області фіксують багатомільйонні збитки, пов'язані з руйнуванням, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У кожному випадку справді підбивають підсумки, наслідки цих руйнувань. Вони у нас з першого дня війни, з 24 лютого, є. Є перелік повністю зруйнованих об'єктів, щодо кожного з них ухвалено відповідне рішення. Це багатомільйонні збитки", – сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у четвер.

Братчук уточнив, що йдеться насамперед про руйнування об'єктів критичної інфраструктури та військові об'єкти.

Теги: #збитки #одеська_область

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