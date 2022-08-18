Події

11:33 18.08.2022

Україна має достатній обмінний фонд – представник ГУР МОУ

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Україна має достатній обмінний фонд – представник ГУР МОУ

Україна має достатній обмінний фонд для обміну полоненими з Російською Федерацією, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Обмінного фонду та інших інструментів для повернення українських захисників в Україну достатньо. Крім того, він постійно оновлюється. І це те, над чим працюють Україна та, власне, всі Збройні сили. Коли ми говоримо про процес повернення, то обмін – один із інструментів повернення наших захисників. Обмінний фонд – це дуже складна, багаторівнева та нелінійна річ, далеко не часто може йтися тільки про кількість, конкретику не обговорюватимемо, але повірте, що і координаційний штаб із поводження з військовополоненими, і відповідні робочі групи роблять усе можливе і використовують усі інструменти для того, щоби повернути наших захисників", - сказав Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Юсов також констатував, що країна-окупант по-різному ставиться до російських військовополонених, які потрапили в полон.

"Щодо певних груп своїх представників і російських військовополонених РФ має невисокий інтерес. Якщо ми говоримо про мобілізованих та військових із території ОРДЛО та представників ЛНР/ДНР, то справді до них найнижчий інтерес. Це ми бачимо за різними ступенями ставлення: від того, що вони гірше навчені, вони у прямому сенсі примусово мобілізовані, гірше одягнені та з найгіршою зброєю, до, зокрема, питань обміну", – зазначив Юсов.

 

Теги: #полонені #обмін #гур_міноборони

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