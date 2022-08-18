Уряд Естонії обмежує для громадян Росії видачу віз та в'їзд у країну

В Естонії в четвер набирає чинності розпорядження уряду про обмеження для громадян Росії як видачі віз, так і в'їзду до країни з виданою в Естонії шенгенською візою.

"Ми спостерігаємо масове зростання кількості російських громадян, які перетинають Естонію або в'їжджають до Естонії, - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу. - Можливість у масовому порядку відвідувати Естонію або їздити через Естонію до Європи не відповідає суті встановлених нами санкцій. Запроваджуючи санкції, Естонія хотіла, щоб у держави-агресора також на рівні окремих громадян не було можливості продовжувати звичне життя на міжнародному рівні".

Рейнсалу додав, що "стосовно громадян країни-агресора будуть скасовані і винятки, що діяли раніше, на видачу віз з метою роботи, навчання та занять підприємництвом".

Уряд вирішив як виняток на рік продовжити дозвіл на проживання тим студентам, яким це потрібно для завершення навчання в естонських вузах.

В Естонію, як і раніше, можуть в'їжджати громадяни Російської Федерації, які мають довгостроковий дозвіл на проживання в Естонії, ті, у кого в Естонії є близькі родичі, які працюють в Естонії, дипломати та члени їх сімей, працівники, пов'язані з міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями, та особи, які мають право на пересування відповідно до права Європейського союзу, також люди, які в'їжджають до Естонії з гуманітарних причин.