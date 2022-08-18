Події

07:45 18.08.2022

Заступник міністра оборони Маляр спростувала чергові російські "фейки" про нібито конфлікт між Генштабом та Міноборони

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Заступник міністра оборони Маляр спростувала чергові російські "фейки" про нібито конфлікт між Генштабом та Міноборони

Заступник міністра оборони Ганна Маляр спростувала чергові російські "фейки" про нібито конфлікт між Генеральним штабом і Міністерством оборони України.

"Знову в інформаційному просторі Росії та України одночасно розповсюджується наратив, який деструктивно впливає на наступальний потенціал українського суспільства. Йдеться про вигаданий ворожими підрозділами ІПСО міфічний конфлікт між вищими органами військово-політичного керівництва, а саме протистояння Генерального штабу Збройних Сил України з Офісом Президента та Міністерством оборони", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона зазначила, що подібну інформацію поширюють у телеграм-каналах та ЗМІ як російських, так і деяких українських, яка "деструктивно впливає на наступальний потенціал українського суспільства".

За її словами, тактичною метою цієї інформаційної операції РФ є найбільше поширення відповідної агресору ідеї, виклик емоційної реакції на неї і, як наслідок, маніпуляція сприйняттям подій загалом.

Також оперативною метою є створення конфлікту всередині військово-політичного керівництва української держави та всередині суспільства, а стратегічною – ослаблення центру прийняття державних рішень, оборонного та наступального потенціалу суспільства.

"Простими словами: якщо ми всі між собою пересваримося – нас легше зламати та завоювати. Цього ворог і добивається" – написала заступник міністра.

Маляр також зазначила, що подібна маніпуляція "привертає увагу своїми кричущими заголовками, які неодмінно викликають бурхливу емоційну реакцію", а також " неоднозначність джерела в подібних повідомленнях на кшталт "неназвана особа з Офісу Президента" або "наше джерело в Міністерстві оборони".

 

 

 

Теги: #рф #міноборони #фейки

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