Події

21:21 17.08.2022

Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону

1 хв читати
Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та віцепрем'єр-міністру фінансів цієї країни Христі Фріланд за допомогу Україні в 450 млн канадських доларів.

"Черговий крок солідарності від Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", - написав Шмигаль у твіттері.

Прем'єр України подякував Трюдо, Фріланд та всьому народу Канади за непохитну підтримку України у боротьбі за демократію та свободу.

Як повідомлялося, у липні Кабінет міністрів України вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Канади.

"Проєкт постанови розроблений Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (екв. 0,351 млрд дол. США) у рамках кредитного договору між Україною та Канадою, внаслідок чого сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів (екв. 1,131 млрд дол. США)", - йшлося в повідомленні Мінфіну України.

У відомстві нагадали, що 17 червня до держбюджету України надійшов від Канади 1 млрд канадських доларів (екв. 0,773 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах.

"Це перші кошти, які Україна одержала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду. Термін погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних. Для додаткових траншів кредиту збережено зазначені умови", - підсумували у Мінфіні.

 

 

 

Теги: #канада #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 17.08.2022
Розпочав роботу Фонд допомоги ім. Шептицького для жінок, які перебували в російському полоні, - Мінреінтеграції

Розпочав роботу Фонд допомоги ім. Шептицького для жінок, які перебували в російському полоні, - Мінреінтеграції

07:19 17.08.2022
Міністри оборони США та України обговорили питання подальшої військової допомоги Києву

Міністри оборони США та України обговорили питання подальшої військової допомоги Києву

22:00 16.08.2022
Залужний обговорив ситуацію на фронті з начальником штабу оборони ЗС Канади

Залужний обговорив ситуацію на фронті з начальником штабу оборони ЗС Канади

21:50 16.08.2022
Залужный обсудил ситуацию на фронте с начальником штаба обороны ВС Канады

Залужный обсудил ситуацию на фронте с начальником штаба обороны ВС Канады

07:44 15.08.2022
Лікарням Харківської області передали генератори від ООН і ВООЗ

Лікарням Харківської області передали генератори від ООН і ВООЗ

12:40 12.08.2022
Обсяг допомоги Швеції Україні з початку війни становив EUR395 млн – посол

Обсяг допомоги Швеції Україні з початку війни становив EUR395 млн – посол

11:56 12.08.2022
Україна залучить близько $350 млн кредиту Канади на закупівлю газу "Нафтогазом" – депутат

Україна залучить близько $350 млн кредиту Канади на закупівлю газу "Нафтогазом" – депутат

15:12 11.08.2022
Посольство Ізраїлю в Україні передало Києву 50 тис. упаковок готового харчування, їх отримають ЗСУ - Кличко

Посольство Ізраїлю в Україні передало Києву 50 тис. упаковок готового харчування, їх отримають ЗСУ - Кличко

12:49 10.08.2022
Інститут ім. Філатова отримав медвироби та медикаменти у рамках благодійної ініціативи Shelter Ukraine

Інститут ім. Філатова отримав медвироби та медикаменти у рамках благодійної ініціативи Shelter Ukraine

07:08 07.08.2022
Північна Македонія допомогла Україні танками та літаками

Північна Македонія допомогла Україні танками та літаками

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Кирилівці на базі окупантів вибухи – мер Мелітополя

Окупанти знову обстріляли з РСЗВ спальний район Харкова, почалася пожежа у житловому будинку

Росію цікавлять не переговори, а повне панування в Україні

Місія МАГАТЕ може бути направлена на ЗАЕС легально, швидко та максимально ефективно

Окупанти частково просунулися до Новомихайлівки та Опитного, на інших напрямках їхній наступ відбито

ОСТАННЄ

Ворог у середу двічі обстріляв Сумщину з Брянської області, пошкоджено житлові будівлі та цивільну інфраструктуру

У Кирилівці на базі окупантів вибухи – мер Мелітополя

Окупанти знову обстріляли з РСЗВ спальний район Харкова, почалася пожежа у житловому будинку

Росію цікавлять не переговори, а повне панування в Україні

Місія МАГАТЕ може бути направлена на ЗАЕС легально, швидко та максимально ефективно

Мінфін оголосив конкурс на рекрутерів для визначення незалежних членів Ощадбанку, ПриватБанку та Укрексімбанку

Кулеба з Блінкеном скоординували подальші постачання західного озброєння Україні

На базі "Енергоатома" створено кризовий штаб із реагування на можливу НС на Запорізькій АЕС

У Києві у Протасовому Яру розпочався демонтаж історичної будівлі без паспорта об'єкта та погодження з Мінкультури

У результаті нічного обстрілу Одеської області російськими окупантами в регіоні знищено базу відпочинку, поранено чотири людини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА