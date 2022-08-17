Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та віцепрем'єр-міністру фінансів цієї країни Христі Фріланд за допомогу Україні в 450 млн канадських доларів.

"Черговий крок солідарності від Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", - написав Шмигаль у твіттері.

Прем'єр України подякував Трюдо, Фріланд та всьому народу Канади за непохитну підтримку України у боротьбі за демократію та свободу.

Як повідомлялося, у липні Кабінет міністрів України вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Канади.

"Проєкт постанови розроблений Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (екв. 0,351 млрд дол. США) у рамках кредитного договору між Україною та Канадою, внаслідок чого сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів (екв. 1,131 млрд дол. США)", - йшлося в повідомленні Мінфіну України.

У відомстві нагадали, що 17 червня до держбюджету України надійшов від Канади 1 млрд канадських доларів (екв. 0,773 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах.

"Це перші кошти, які Україна одержала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду. Термін погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних. Для додаткових траншів кредиту збережено зазначені умови", - підсумували у Мінфіні.