Події

20:13 17.08.2022

У результаті нічного обстрілу Одеської області російськими окупантами в регіоні знищено базу відпочинку, поранено чотири людини

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У результаті нічного обстрілу Одеської області російськими окупантами в регіоні знищено базу відпочинку, поранено чотири людини

У результаті обстрілу Одеської області, вчиненого російськими окупантами в ніч на середу, в регіоні було знищено базу відпочинку та кілька будівель дачного кооперативу, поранено четверо людей, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Уночі ворог завдав удару 2 ракетами по області. На жаль, є 4 поранених. Знищено базу відпочинку та кілька будівель дачного кооперативу", - сказав Марченко у відеозверненні в середу ввечері.

 

 

 

Теги: #одеська_область #обстріли

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