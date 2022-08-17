У результаті нічного обстрілу Одеської області російськими окупантами в регіоні знищено базу відпочинку, поранено чотири людини

У результаті обстрілу Одеської області, вчиненого російськими окупантами в ніч на середу, в регіоні було знищено базу відпочинку та кілька будівель дачного кооперативу, поранено четверо людей, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Уночі ворог завдав удару 2 ракетами по області. На жаль, є 4 поранених. Знищено базу відпочинку та кілька будівель дачного кооперативу", - сказав Марченко у відеозверненні в середу ввечері.