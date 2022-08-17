Події

19:41 17.08.2022

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Румунії, Бельгії, Іспанії та Киргизстану

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Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Румунії, Бельгії, Іспанії та Киргизстану

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у Посла Румунії Александру Віктора Мікули, Посла Королівства Бельгія Петера Ван де Вельде, Посла Королівства Іспанія Рікардо Лопеса-Аранди Хагу та Посла Киргизької Республіки Ідриса Кадиркулова.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у середу, церемонія вручення вірчих грамот традиційно відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська".

Під час розмови з послом Киргизстану президент України висловив сподівання на рішучу позицію Киргизстану на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Зеленський наголосив на важливості відновлення повноформатної взаємовигідної співпраці та активізації політичного діалогу на найвищому рівні.

Вітаючи посла Румунії, Зеленський подякував президенту, уряду та громадянам цієї країни за широку підтримку України з початку повномасштабної агресії РФ. "Румунія повністю підтримала нас конкретними діями, а не на словах, підтримала Україну, особливо наших вимушено переміщених осіб... Ми цього не забудемо", - сказав він.

Під час спілкування з послом Бельгії президент подякував народу, керівництву та, зокрема, прем'єру цієї країни за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та висловив сподівання, що Бельгія разом із іншими європейськими партнерами активно приєднається до відновлення України.

Вітаючи посла Іспанії, глава держави подякував уряду цієї країни за надання гуманітарної та оборонної допомоги, а також високо оцінив підтримку Іспанією другого саміту "Кримської платформи", наголосивши на важливості участі в ньому прем'єра Педро Санчеса.

 

 

Теги: #президент #посли

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