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16:58 17.08.2022

Естонія планує не впускати в країну росіян із візами, виданими в третіх країнах

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Естонія планує не впускати в країну росіян із візами, виданими в третіх країнах

Естонія планує не впускати до країни росіян із візами, виданими в інших країнах Європейського Союзу, повідомив глава МЗС країни Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Наразі в Естонії розробляється рішення, за допомогою якого можна було б заборонити в'їзд до Естонії з візами, виданими в третіх країнах Європейського Союзу. МЗС і МВС наступного тижня підготують свої можливі пропозиції щодо того, як можна закрити кордон Естонії і тим громадянам РФ, які мають шенгенську візу, видану не Естонією", - наводить у середу слова Рейнсалу портал ERR.

18 серпня в Естонії починають діяти обмеження для громадян Росії. Рішення ухвалено 11 серпня щодо віз, виданих Естонією, і не стосується віз, виданих іншими країнами шенгенської зони.

Рішення про заборону в'їжджати в Естонію за шенгенськими візами, виданими іншими державами, зараз оформлюється і має бути підготовлене наступного тижня. За словами Рейнсалу, воно не суперечить законам Євросоюзу. Він навів як приклад пандемію коронавірусу, коли країни закрили внутрішні кордони для громадян інших держав ЄС і Шенгенську зону.

"Ця маса громадян Росії, 850 тис. осіб, що в'їхала в Європейський Союз станом на кінець першого тижня серпня, на жаль, зростає, тому ми маємо бути готові зробити кроки", - сказав Рейнсалу.

Теги: #візи #естонія

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