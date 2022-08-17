Події

09:44 17.08.2022

Ворог уранці обстріляв Дружківку та Авдіївку, у Курахівці під завалами будинку перебуває чоловік

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Ворог уранці обстріляв Дружківку та Авдіївку, у Курахівці під завалами будинку перебуває чоловік

Ворог уранці обстріляв Дружківку та Авдіївку, вночі завдали удару по Новодмитрівці, у Курахівці під завалами будинку перебуває чоловік, у Торецьку постраждала ціла родина, поранено 6-річну дитину, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни продовжують обстріли прифронтових громад від Курахового до Торецька та бити по містах у відносному тилу. Ввечері з артилерії обстріляли Торецьк - влучили у приватний будинок та поранили цілу сім'ю з трьох людей, у тому числі 6-річну дитину", - написав він у телеграм-каналі.

В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти у старе місто, а до ранку – у центр та район АКХЗ.

"В Очеретинській громаді під вогнем Піски та Невельське. Наслідки обстрілів встановлюємо. У Кураховській громаді росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт у Кураховому та в будинок у Курахівці - там під завалами опинився чоловік, триває рятувальна операція", - повідомив Кириленко.

За ніч росіяни також завдали удару по Новодмитрівці - пошкодили ліцей та вісім приватних будинків, без постраждалих.

Вранці обстріляли Дружківку - зруйновано близько десяти приватних будинків.

Теги: #обстріли #донецька_область

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