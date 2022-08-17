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08:04 17.08.2022

ЄК поки не має інформації про причини загибелі риби в річці Одра в Польщі

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ЄК поки не має інформації про причини загибелі риби в річці Одра в Польщі

Європейська комісія (ЄК) висловила підтримку владі Польщі і запропонувала свою експертну допомогу у зв'язку з екологічною катастрофою на річці Одра, проте в ЄС досі не мають інформації про її причини, заявив офіційний представник ЄК Тім Макфі.

"На цій стадії у нас немає остаточної інформації про причини загибелі риби. І ми не спекулюватимемо щодо причин, оскільки це може надати небажаного впливу на інформацію, що поширюється", - сказав прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

"Ми залишаємося в контакті з польською владою і продовжуємо сприяти їй", - додав Макфі.

За його словами, у Брюсселя налагоджено хороший обмін інформацією з урядом Польщі.

Протягом останніх двох тижнів в Одрі та на її берегах помічали велику кількість мертвої риби, проте скандал на цьому ґрунті вибухнув лише наприкінці минулого тижня. З річки дістають тонни мертвої риби.

Польська влада має намір виплатити винагороду у розмірі 1 млн злотих (майже 215 тис. євро) тим, хто повідомить про винуватців екологічної катастрофи на річці Одра (Одер), передавав телеканал Polsat.

"Головний комендант поліції оголосив про винагороду в мільйон злотих тим, хто сприятиме виявленню цих злочинців", - повідомив телеканал.

"Ми зробимо все, щоб мінімізувати негативні наслідки для екосистеми Одри, - заявив голова польського уряду Матеуш Моравецький. - Ми маємо намір покарати винних".

 

 

Теги: #єс #загибель #риба

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