"Енергоатом" має намір побудувати РАЕС-5 за технологією Westinghouse до 2032 року

НАЕК "Енергоатом" має намір побудувати за технологією АР1000 американської компанії Westinghouse і ввести в експлуатацію п'ятий енергоблок Рівненської АЕС до 2032 року.

"Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за новою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse. Його введення в експлуатацію має відбутися в 2032 році", - йдеться у повідомленні "Енергоатому" в телеграм-каналі у вівторок пізно ввечері.

Зазначається, що під час візиту на РАЕС 16 серпня президент компанії Петро Котін і директор ВП "Атомпроектінжиніринг" Микола Божко провели презентацію проєкту та графіка будівництва нового енергоблока, майданчик під який було визначено ще 2004 року.

Згідно з повідомленням, вже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема, здійснено аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України. В компанії уточнили, що також виконано передпроєктні роботи щодо визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. На початку червня 2022 року компанії уклали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP1000 в Україні, з п'яти до дев'яти одиниць та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

У липні поточного року компанії підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, які оснащені водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.