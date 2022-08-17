Події

07:14 17.08.2022

"Енергоатом" має намір побудувати РАЕС-5 за технологією Westinghouse до 2032 року

2 хв читати
"Енергоатом" має намір побудувати РАЕС-5 за технологією Westinghouse до 2032 року

НАЕК "Енергоатом" має намір побудувати за технологією АР1000 американської компанії Westinghouse і ввести в експлуатацію п'ятий енергоблок Рівненської АЕС до 2032 року.

"Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за новою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse. Його введення в експлуатацію має відбутися в 2032 році", - йдеться у повідомленні "Енергоатому" в телеграм-каналі у вівторок пізно ввечері.

Зазначається, що під час візиту на РАЕС 16 серпня президент компанії Петро Котін і директор ВП "Атомпроектінжиніринг" Микола Божко провели презентацію проєкту та графіка будівництва нового енергоблока, майданчик під який було визначено ще 2004 року.

Згідно з повідомленням, вже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема, здійснено аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України. В компанії уточнили, що також виконано передпроєктні роботи щодо визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. На початку червня 2022 року компанії уклали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP1000 в Україні, з п'яти до дев'яти одиниць та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

У липні поточного року компанії підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, які оснащені водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:30 10.08.2022
Голова МАГАТЕ поінформує Радбез ООН про ситуацію на окупованій військами РФ Запорізькій АЕС

Голова МАГАТЕ поінформує Радбез ООН про ситуацію на окупованій військами РФ Запорізькій АЕС

21:12 09.08.2022
ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

21:12 09.08.2022
ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

20:12 29.07.2022
"Енергоатом" і "Укргідроенерго" поставлять у серпні Молдові 30% електроенергії, що їй бракує, - віцепрем'єр

"Енергоатом" і "Укргідроенерго" поставлять у серпні Молдові 30% електроенергії, що їй бракує, - віцепрем'єр

12:49 29.07.2022
Верховна Рада створила ТСК з розгляду питань порушення законодавства, що призвели до кризових явищ на енергоринку України

Верховна Рада створила ТСК з розгляду питань порушення законодавства, що призвели до кризових явищ на енергоринку України

07:16 29.07.2022
Експортери викупили всі 250 МВт перетину для постачання е/е до Європи після відкриття ENTSO-E додаткової потужності

Експортери викупили всі 250 МВт перетину для постачання е/е до Європи після відкриття ENTSO-E додаткової потужності

19:32 26.07.2022
ЄС може подвоїти експорт української електроенергії

ЄС може подвоїти експорт української електроенергії

19:15 22.07.2022
Кабмін затвердив порядок отримання гумдопомоги від донорів для задоволення потреб енергетики

Кабмін затвердив порядок отримання гумдопомоги від донорів для задоволення потреб енергетики

17:37 18.07.2022
Міненерго опрацьовує питання створення єдиного державного трейдера електроенергії – міністр

Міненерго опрацьовує питання створення єдиного державного трейдера електроенергії – міністр

15:48 18.07.2022
"ДТЕК" за тиждень відновив енергопостачання в будинках 93 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

"ДТЕК" за тиждень відновив енергопостачання в будинках 93 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав жителів Криму та інших тимчасово окупованих територій не наближатися до російських військових об'єктів

Ворожий удар спричинив руйнування та пожежу на базі відпочинку в Одеській області, поранено троє людей

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області з території Білорусі - ПК "Центр"

Зеленський і Єрмак зустрілися з представниками групи світових лідерів The Elders

Генсек ООН вирушить у четвер до України на зустріч із Ердоганом та Зеленським

ОСТАННЄ

Вранці окупанти випустили понад п’ять ракет із Бєлгорода на Харківщину

У Луганській області знизилася кількість обстрілів

За добу харківські рятувальники здійснили 39 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 10 боєприпасів, що не розірвалися

Окупанти обстріляли Чорноморський національний університет у Миколаєві

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули дві людини, семеро – поранено

ЄК поки не має інформації про причини загибелі риби в річці Одра в Польщі

Уночі ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області

Зафрахтоване продовольчою програмою ООН судно з 23 тис. тонн пшениці покинуло український порт Південний і прямує до Джибуті

ЗСУ відбили ворожий наступ біля Білогірки

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Харківщини, за добу зафіксовано 25 пошкоджень житла, інфраструктури та інших об'єктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА