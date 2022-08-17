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07:09 17.08.2022

Рада відхилила законопроєкти про штрафи за відпуск ліків без рецепта та особливості корпуправління держкомпаній у війну

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Рада відхилила законопроєкти про штрафи за відпуск ліків без рецепта та особливості корпуправління держкомпаній у війну

Верховна Рада у вівторок провалила голосування за ухвалення як у першому читанні, так і за відправку на повторне перше читання чи доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи, одразу чотирьох законопроєктів, зокрема про збільшення відповідальності за відпуск лікарських засобів без рецепта чи за недійсним рецептом (№7445) та про особливості корпоративного управління у державних компаніях під час воєнного стану (№7319).

Відповідно до стенограми на сайті Ради, за ухвалення за основу законопроєкту про запровадження штрафів за видачу ліків без рецепта проголосувало 205 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів, за повторне перше читання – 219, а за відправку на доопрацювання – 225.

З пропозицією наділити голову наглядової ради або керівника держкомпанії в період війни додатковими повноваженнями, а також знехтувати низку інших норм корпуправління погодилися 220 народних депутатів. Щоб відправити цей законопроєкт на повторне перше читання, не вистачило 7 голосів, а на доопрацювання – двох.

Крім того, така ж доля спіткала у вівторок законопроєкти про можливість судових засідань у справах про адмінправопорушення в режимі відеоконференції та за межами приміщення суду з використанням техзасобів (№7404) та про захист персональних даних (№5628).

За ухвалення першого з них у другому читанні та в цілому проголосувало лише 165 депутатів, а за відправку на повторне перше читання – 199.

Другий законопроєкт, який декларує наближення до європейських норм GDPR, у першому повторному читанні підтримало під час вже оголошеної повітряної тривоги 212 народних обранців, а його відправлення знову на повторне перше читання –219.

Теги: #рада #закони #відхилення

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