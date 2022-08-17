Події

07:06 17.08.2022

Ворожий удар спричинив руйнування та пожежу на базі відпочинку в Одеській області, поранено троє людей

1 хв читати
Ворожий удар спричинив руйнування та пожежу на базі відпочинку в Одеській області, поранено троє людей

Ворожий ракетний удар спричинив руйнування та пожежу на одній із баз відпочинку Одеської області, в результаті поранення отримали 3 особи, повідомляє речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"2 ворожі ракети спричинили руйнування та пожежу на одній із баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік. Поранення отримали троє громадян. Рятувальна операція триває", - написав Братчук у телеграм-каналі в середу вранці.

 

 

 

Теги: #удар #ракети #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 17.08.2022
Одеська область була атакована ракетами

Одеська область була атакована ракетами

21:12 16.08.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області з території Білорусі - ПК "Центр"

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області з території Білорусі - ПК "Центр"

19:31 16.08.2022
На Одещині засудили двох чоловіків за спробу незаконно переправити за кордон військовозобов'язаного

На Одещині засудили двох чоловіків за спробу незаконно переправити за кордон військовозобов'язаного

20:44 15.08.2022
Українські військові збили на Запорізькому напрямку два ворожі БПЛА та крилату ракету

Українські військові збили на Запорізькому напрямку два ворожі БПЛА та крилату ракету

15:13 15.08.2022
До трьох осіб зросла кількість жертв підриву на міні на пляжі на Одещині - спікер ОВА

До трьох осіб зросла кількість жертв підриву на міні на пляжі на Одещині - спікер ОВА

10:29 15.08.2022
Ракетний удар по Чугуєву: пошкоджено завод та гаражний кооператив

Ракетний удар по Чугуєву: пошкоджено завод та гаражний кооператив

09:47 15.08.2022
Окупанти вдарили по Мерефі ракетами С-300, пошкоджено підприємство, об'єкт інфраструктури та церкву

Окупанти вдарили по Мерефі ракетами С-300, пошкоджено підприємство, об'єкт інфраструктури та церкву

09:44 15.08.2022
У Попасній ЗСУ знищили базу "вагнерівців" – голова Луганської ОВА

У Попасній ЗСУ знищили базу "вагнерівців" – голова Луганської ОВА

18:22 12.08.2022
Вибухи у Кременчуці були спричинені ліквідацією залишків збитих ракет – мер

Вибухи у Кременчуці були спричинені ліквідацією залишків збитих ракет – мер

09:42 12.08.2022
У ніч на п'ятницю було 5 прильотів ворожих ракет у трьох районах Харкова

У ніч на п'ятницю було 5 прильотів ворожих ракет у трьох районах Харкова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав жителів Криму та інших тимчасово окупованих територій не наближатися до російських військових об'єктів

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області з території Білорусі - ПК "Центр"

Зеленський і Єрмак зустрілися з представниками групи світових лідерів The Elders

Генсек ООН вирушить у четвер до України на зустріч із Ердоганом та Зеленським

Окупанти продовжують намагатися вийти на межі Луганської та Донецької областей і утримати окуповані території на Півдні України

ОСТАННЄ

У Луганській області знизилася кількість обстрілів

За добу харківські рятувальники здійснили 39 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 10 боєприпасів, що не розірвалися

Окупанти обстріляли Чорноморський національний університет у Миколаєві

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули дві людини, семеро – поранено

ЄК поки не має інформації про причини загибелі риби в річці Одра в Польщі

Уночі ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області

Зафрахтоване продовольчою програмою ООН судно з 23 тис. тонн пшениці покинуло український порт Південний і прямує до Джибуті

ЗСУ відбили ворожий наступ біля Білогірки

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Харківщини, за добу зафіксовано 25 пошкоджень житла, інфраструктури та інших об'єктів

За добу українські військові знищили 15 окупантів, 7 одиниць техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА