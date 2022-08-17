Ворожий удар спричинив руйнування та пожежу на базі відпочинку в Одеській області, поранено троє людей

Ворожий ракетний удар спричинив руйнування та пожежу на одній із баз відпочинку Одеської області, в результаті поранення отримали 3 особи, повідомляє речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"2 ворожі ракети спричинили руйнування та пожежу на одній із баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік. Поранення отримали троє громадян. Рятувальна операція триває", - написав Братчук у телеграм-каналі в середу вранці.