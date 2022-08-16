П'ять років ув'язнення отримав "палій" приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду у 2021 році

Чоловіка, який намагався підпалити приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду у серпні 2021 року, засуджено до 5 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, 26 серпня 2021 року обвинувачений спочатку кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській, після чого підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, розташованого на вулиці Пилипа Орлика", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що чоловіка затримали неподалік місця скоєння злочину. Затриманим виявився 51-річний уродженець Херсона, який "чітко спланував свої дії та заздалегідь підготував необхідні знаряддя".

"Мотивом підпалів стало незадоволення обвинуваченого діями державних органів щодо вирішення його особистих сімейних проблем. За висновками судово-психіатричної експертизи чоловік є осудним", - наголошують у прокуратурі.

Там додають, що за результатом судового розгляду прокурором доведено вину обвинуваченого у скоєних злочинах.

"Вироком Печерського районного суду міста Києва призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільні позови державних установ на суму майже 100 тисяч грн, які підлягають стягненню з обвинуваченого", - підсумували правоохоронці.