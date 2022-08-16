Якщо батьки наполягають на навчанні дитини онлайн, такий формат буде забезпечений незалежно від готовності школи до гарантування безпеки - Шкарлет

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет запевняє, що жодного українського школяра чи студента не буде відраховано з навчального закладу через позицію батьків щодо формату навчання.

"Рішення щодо кожного навчального закладу ухвалює керівник військової адміністрації, але приймає його виключно в контексті безпеки.... сьогодні опитування показує, що близько 50% батьків мають упереджене ставлення... і говорять про виключно режим онлайн",- сказав Шкарлет у вівторок на брифінгу, відповідаючи на запитання агентства про те, чи матимуть право батьки самостійно визначитися із форматом навчання своєї дитини.

Міністр запевнив: "жодна дитина не буде відрахована з навчального закладу жодним чином, і не буде відсторонена від освітнього процесу. Якщо батьки хочуть, щоб дитина навчалася онлайн, то дитина навчатиметься онлайн".

За словами Шкарлета, сьогодні є всі можливості для навчання онлайн і кожна школа зобов'язана забезпечити такий формат навчання "для тих дітей, чиїх батьків ми ще не переконали у безпеці".