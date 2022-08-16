Львівська область передала українській армії 19 позашляховиків

У рамках проєкту "1000 автомобілів свободи" Львівська область передасть українським військовослужбовцям 19 позашляховиків, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Разом із воїнами інших військових частин кілька автомобілів отримають військовослужбовці 74 окремого розвідувального батальйону. Кожен позашляховик оснащений аптечками від Львівської обласної військової адміністрації, бронежилетами від Львівського оборонного кластера та іншим гуманітарним вантажем", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.