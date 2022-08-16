Більшість університетів України організують змішаний формат навчання

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет переконаний, що більшість внз України організують змішаний формат навчання.

"Університети як заклади вищої освіти є автономними в ухваленні рішень щодо навчання. Я абсолютно впевнений, що в більшості університетів буде застосовано змішану систему навчання", - сказав Шкарлет на брифінгу у вівторок у Києві.

За його словами, є всі можливості організації позмінного та змішаного навчального процесу.

"Об'єктивно сьогодні всі зацікавлені показати, що навчальні заклади є територією безпеки", – упевнений міністр.