Події

19:55 16.08.2022

Більшість університетів України організують змішаний формат навчання

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Більшість університетів України організують змішаний формат навчання

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет переконаний, що більшість внз України організують змішаний формат навчання.

"Університети як заклади вищої освіти є автономними в ухваленні рішень щодо навчання. Я абсолютно впевнений, що в більшості університетів буде застосовано змішану систему навчання", - сказав Шкарлет на брифінгу у вівторок у Києві.

За його словами, є всі можливості організації позмінного та змішаного навчального процесу.

"Об'єктивно сьогодні всі зацікавлені показати, що навчальні заклади є територією безпеки", – упевнений міністр.

 

 

Теги: #навчання #внз

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