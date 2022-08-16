На Одещині засудили двох чоловіків за спробу незаконно переправити за кордон військовозобов'язаного

На Одещині за спробу незаконно переправити за кордон військовозобов'язаного одесита засудили двох чоловіків, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

"Подія сталася у квітні. Жителі Роздільнянського району у віці 37 та 42 років за попередньою змовою намагалися вивезти на автомобілі до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску 27-річного одесита, щоб він уникнув призову. Дорогою до кордону чоловіків зупинили співробітники Державної прикордонної служби України та Роздільнянського районного відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що слідчі кваліфікували дії фігурантів як спробу незаконно переправити особу через державний кордон України за попередньою змовою та оголосили їм підозру за ч.3 ст.15 та ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні поліцейські завершили та за погодженням окружної районної прокуратури направили обвинувальний акт до суду.

"Суд визнав провину обвинувачених та засудив до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки", - підсумували правоохоронці.