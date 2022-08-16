Єрмак не бачить аргументів, які б завадили визнанню Росії державою-терористом

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що не бачить жодних аргументів, які б завадили визнанню Російської Федерації державою-терористом.

"Ніхто не говорить "ні"... Тому що у світі всі адекватні люди, вони побачили, що Росія справді є спонсором тероризму. Я не бачу жодних аргументів, які сьогодні могли б бути прийняті до уваги (не визнати РФ державою-терористом – ІФ)", - заявив Єрмак на брифінгу з колишнім генсеком ООН Пан Гі Муном та колишнім президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом Кальдероном у Києві.

За його словами, для України також не є аргументом те, що визнання РФ країною-терористом практично закриє можливість будь-якого посередництва чи переговорів.

"Ми сьогодні бачимо, що будь-які спроби бути посередником ні до чого не призвели. Почалася агресія, триває страшна війна", - сказав він.

"Ми можемо навести приклад: почала працювати програма щодо розблокування українських портів, але давайте дивитися, що буде далі. І сьогодні це справді стосується можливої продовольчої кризи. Але ми не вважаємо, що це є якимось посередництвом щодо припинення війни і що для нас важливо, виведення російських військ з української території", - додав він.