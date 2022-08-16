Єрмак сподівається на підготовку потужного документа щодо гарантій безпеки України найближчим часом

Робота в рамках міжнародної консультативної групи з питань гарантій безпеки для України триває, найближчим часом може з'явитися потужний документ, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Щодо роботи нашої групи з Расмуссеном (колишній генсек НАТО – ІФ): триває робота над першим документом, першими рекомендаціями щодо гарантій безпеки. Можу сказати, що робота непроста, але я думаю, що незабаром часу з'явиться дуже потужний документ", - заявив Єрмак на брифінгу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що обговорив це питання з колишнім генсеком ООН Пан Гі Муном і колишнім президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом Кальдероном, які прибули з візитом до Києва.

"Ми раді, що наші гості розділили нашу думку щодо того, що ця робота дуже важлива, і що Україна повинна мати чіткі юридично закріплені гарантії. Згодом до групи долучатимуться нові експерти, тому, я сподіваюся, дуже скоро матимемо можливість говорити про конкретні результати", - сказав він.