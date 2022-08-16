Міносвіти залишило Гоголя та Булгакова у навчальній програмі із зарубіжної літератури, а також "12 стільців" Ільфа і Петрова для додаткового читання

Міністерство освіти і науки вилучило з навчальних програм російських та білоруських авторів, але залишило Миколу Гоголя, Михайла Булгакова, а також твір Ільфа і Петрова "12 стільців" для додаткового читання.

"Перегляд та оновлення змісту навчальних програм загальної середньої освіти – це відповідь на виклики, які виникли у зв'язку із повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Наголошується, що оновлені програми предметів "Зарубіжна література", "Література (молдовська та зарубіжна/румунська та зарубіжна/угорська та зарубіжна)" змінено в частині вивчення творів російських та білоруських письменників.

Зокрема, зі змісту програм вилучено твори російських та білоруських авторів, натомість додано твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів.

Зокрема, згідно з оновленою програмою предмета "Зарубіжна література" замість російських вивчатимуть творчість таких письменників, як Жан де Лафонтен, О. Генрі, Анна Гавальда, У. Старк, Джон Бойн, Е.Шмітт, Йозеф Рот, А. Гранах та інших.

Також у програму замість творів російських поетів включено шедеври світової лірики: П'єр Ронсар "До того, як любов у світ прийшла…", Р. Бернс "Моя любов…", Г. Г. Гейне "Коли настав чудовий май…", Адам Міцкевич "Непевність".

Зазначено, що у шкільному курсі "Зарубіжна література" також вивчатимуть твори письменників, які писали російською мовою, але життя і творчість яких були тісно пов'язані з Україною – М. Гоголя, В. Короленка (за вибором учителя), твір М. Булгакова "Собаче серце" (твір вивчається на вибір учнів і вчителя).

Крім того, у списку творів для додаткового читання (для уроків позакласного читання та уроків резервного часу) залишено для вибору вчителем твори Ільфа і Петрова "12 стільців" та А. Кузнецова "Бабин Яр", а також визнано доцільним залишити вивчення творів кримськотатарського письменника Т. Халілова.

Серед іншого із переліку рекомендованих для використання в освітньому процесі вилучено програми "Література (російська та зарубіжна)", "Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" для 5–9 класів, програми з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою/з навчанням російською мовою для 10–11 класів, "Російська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" для 10–11 класів.

Як повідомлялося, члени експертної комісії із зарубіжної літератури виступають проти присутності російських письменників у шкільній програмі.