Події

13:00 16.08.2022

У районі Карлівки росіяни застосували "Урагани" з касетними боєприпасами, у Кураховому завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та декількох підприємствах – ОВА

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У районі Карлівки росіяни застосували "Урагани" з касетними боєприпасами, у Кураховому завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та декількох підприємствах – ОВА

У Кураховому росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та декількох підприємствах, поранено людину, в районі Карлівки ворог застосував "Урагани" з касетними боєприпасами, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"В Авдіївці хаотичні та масовані обстріли майже не припинялися протягом всієї ночі. Під вогнем - центральна та стара частини міста. У Кураховому росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та кількох підприємствах. Поранено одну людину. В Очеретинській громаді окупанти застосували "Урагани" з касетними боєприпасами в районі Карлівки", - написав він у фейсбуці.

Серед ночі ворог також завдав ракетного удару по Максимільянівці Мар'їнської громади - пошкоджено Будинок культури та чотири магазини. Без постраждалих.

У Краматорському районі нічними обстрілами зруйновано чотири будинки - у селищі Ясногірці та два будинки - у Слов'янську.

"Близько третьої ночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці - зруйнували господарчу будівлю місцевої школи", - повідомив голова ОВА.

Один обстріл також стався у Бахмуті – пошкоджено приватний будинок та дачу. Ще один обстріл - у Зайцевому, там поранено людину.

"В околицях Соледара та прилеглих сіл поодинокі обстріли тривали всю ніч - пошкоджено два будинки у Федорівці", - написав Кириленко.

 

Теги: #кириленко #війна #донецька_область

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