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12:16 16.08.2022

Фінляндія має намір скоротити видачу віз росіянам

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Фінляндія має намір скоротити видачу віз росіянам

Фінляндія планує скоротити можливості для подання заявки та отримання Шенгенської візи для росіян, заявив у вівторок в ефірі Yle глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто.

Міністр розповів, що "на отримання фінської візи від росіян щодня надходить близько тисячі заяв, і надалі цю кількість можна скоротити до 100-200 за день". За його словами, МЗС Фінляндії готує спеціальну модель, пріоритет у якій надаватимуть заявникам, які звертаються за візою за сімейними обставинами, роботою чи навчанням.

"Я вважаю, що таке рішення було б цілком розумним", – додав він.

За словами Гаавісто, щодо віз для росіян важливо виробити спільну позицію на рівні ЄС. Водночас він зазначив, що "Фінляндія може ухвалювати рішення на національному рівні" і що її рішення буде відоме у серпні.

Теги: #візи #фінляндія

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