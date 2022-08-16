Фінляндія має намір скоротити видачу віз росіянам

Фінляндія планує скоротити можливості для подання заявки та отримання Шенгенської візи для росіян, заявив у вівторок в ефірі Yle глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто.

Міністр розповів, що "на отримання фінської візи від росіян щодня надходить близько тисячі заяв, і надалі цю кількість можна скоротити до 100-200 за день". За його словами, МЗС Фінляндії готує спеціальну модель, пріоритет у якій надаватимуть заявникам, які звертаються за візою за сімейними обставинами, роботою чи навчанням.

"Я вважаю, що таке рішення було б цілком розумним", – додав він.

За словами Гаавісто, щодо віз для росіян важливо виробити спільну позицію на рівні ЄС. Водночас він зазначив, що "Фінляндія може ухвалювати рішення на національному рівні" і що її рішення буде відоме у серпні.