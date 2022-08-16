Події

12:12 16.08.2022

Трансформаторна станція, що горить поблизу Джанкоя, могла б використовуватися для постачання електроенергії із ЗАЕС до Криму – Подоляк

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Трансформаторна станція, що горить поблизу Джанкоя, могла б використовуватися для постачання електроенергії із ЗАЕС до Криму – Подоляк

Трансформаторна станція поблизу Джанкоя, на якій у вівторок сталася пожежа, могла б використовуватися для постачання електроенергії із Запорізької АЄС до Криму, повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у вівторок.

"Що таке трансформаторна станція? Вони для того вкрали Запорізьку атомну станцію, щоб саме через Джанкой кидати електрику до Криму. Я думаю, що це кармічна розплата. Те, що вкрадено, достатку не приносить", - сказав він.

Говорячи про вибух на складі боєприпасів там, Подоляк зазначив, що, "виходячи з рівня інтелекту російської армії, кількість таких ексцесів зростатиме, і саме в Криму".

Уранці у вівторок на складі боєприпасів у районі Джанкоя розпочалися вибухи, які тривають уже кілька годин. Тоді ж у цьому районі зайняла трансформаторна станція.

Теги: #крим #заес #подоляк

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