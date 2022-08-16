У результаті ворожих обстрілів на Харківщині пошкоджені об'єкти інфраструктури, дитячі майданчики та житлові будинки

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали ракетами та артилерією Харків та низку населених пунктів області, серед яких Мерефа, Чугуїв, Валки, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за добу опрацювали всі факти руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж... Пошкодження отримали багатоквартирні будинки, дитячі майданчики та інші споруди, об'єкти інфраструктури, приміщення підприємств, гаражі, автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 920 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено понад 20 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.