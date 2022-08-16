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07:00 16.08.2022

Усі російські війська мають піти із Запорізької АЕС без жодних умов – Зеленський

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Усі російські війська мають піти із Запорізької АЕС без жодних умов – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська мають піти з території Запорізької атомної електростанції та сусідніх районів без жодних умов.

За словами глави держави, Росія не припиняє шантажистських дій щодо Запорізької АЕС, обстрілює з її території сусідні міста та громади, що свідчить про те, що РФ ігнорує вимоги безпеки країн Європейського Союзу та інших держав, які закликали її до виведення сил зі станції.

Водночас він закликав світову спільноту до необхідності негайних дій.

"Якщо через дії Росії відбудеться катастрофа, наслідки можуть вдарити і по тих, хто поки що мовчить. Це питання вже винесено на рівень ООН і МАГАТЕ. Звісно, російський ядерний шантаж обговорюють і на міждержавному рівні. Але треба переходити від обговорень та закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, "Росатому" і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили мають негайно піти з території станції та всіх сусідніх районів без будь-яких умов", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він наголосив, що світ протягом багатьох десятиліть боровся за незалежний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та над радіаційною безпекою.

"Якщо наразі світу не вистачає сили та рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє терористу та поступається ядерному шантажу. А це може бути прецедент, який побачать й інші терористи", - сказав він.

"Ще є шанс не допустити цього програшу", – додав президент.

Теги: #росіяни #заес

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