16 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 174 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 174 RUSSIAN AGRESSION

16 серпня Міжнародний день повітряного змія, у США – Національний день ПДВ, у Парагваї – День дитини, на Кіпрі – День незалежності, а в Італії – Сієнський Паліо.

Православна церква вшановує пам'ять Преподобних Ісаакія сповідника, Далмата та Фавста.

В американському Мемфісі розпочинається традиційний День пам'яті Елвіса Преслі, співака та музиканта.

У народному календарі Малинник, або день пам'яті Антона Вихровія. Час збирання врожаю малини та лісових горіхів.

Національний день ПДВ у США

Цього дня, в 1940 році, під час армійських випробувань 48 добровольців здійснили перший стрибок з парашутом на американській військовій базі Форт-Беннінг.

Після успішних випробувань цей метод ведення бойових операцій американці стали застосовувати в роки Другої світової війни, удосконалюючи техніку закидання військових підрозділів у тил противника. А також цей перший стрибок з парашутом ознаменував і народження нового бойового та ефективного підрозділу в армії США – повітряно-десантних військ.

Засновано Міжнародну академію астронавтики

16 серпня 1960 року у Стокгольмі за рішенням XI Міжнародного астронавтичного конгресу заснували Міжнародну академію астронавтики.

Ініціатором її створення став професор Теодор фон Карман, відомий вчений у галузі ракетобудування та аеродинаміки. Сьогодні членами академії є вчені із 83 країн.

Поєднав найкращих фахівців у галузі астронавтики, академія набула світової популярності та високого престижу як організація, покликана спрямовувати сучасні дослідження космічного простору.

Завдання академії – розвиток астронавтики у мирних цілях, підтримка окремих науковців, які працюють у галузях науки та техніки, пов'язаних із астронавтикою, проведення програм міжнародного співробітництва, спрямованого на розширення аерокосмічних досліджень.

Сієнський Паліо - перегони в італійській Сієні

Історія свідчить, що перші кінські перегони пройшли в 1656 році, в цей і наступні роки стрибки відбувалися лише один раз на рік - 2 липня. Із 1701 року, Паліо почали проводити двічі на рік - 2 липня і 16 серпня.

На головній площі міста П'яцца дель Кампо влаштовуються змагання на конях між 10 районами міста, які називаються контрадами. У Сієні 17 контрад, але за правилами в Паліо беруть участь лише 10. Під час наступного Паліо команди змінюються.

Ще цього дня:

1925 - На екрани вийшов перший фільм Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1965 - Перша катастрофа Boeing 727 сталася на озері Мічіган. 30 людей загинули;

1985 - Співачка Мадонна вийшла заміж за Шона Пенна;

1991 - Іван Павло II розпочав перший за всю історію римських пап візит до Угорщини;

1995 - Більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності та збереження статусу британської колонії.

Прикмети:

Яка погода 16 серпня – такою буде й у жовтні;

Сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м'якої та снігової;

Хмари в одну лінію на горизонті – до сильного вітру;

Іменини: Антон, В'ячеслав, Іван, Ісаакій, Кузьма, Микола, Соломія.