Із тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати майже 800 мешканців, третина з яких діти

У понеділок, 15 серпня, з тимчасово окупованих територій Харківської області вдалося евакуювати ще 784 особи, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"З непідконтрольних територій вивезли 784 особи, 261 з яких дитина. Дякую всім волонтерським організаціям, які до цього причетні, а також віцепрем'єр-міністру - міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пані Ірині Верещук, під егідою якої ми організовуємо цей процес", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.