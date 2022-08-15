Події

19:03 15.08.2022

Із тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати майже 800 мешканців, третина з яких діти

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Із тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати майже 800 мешканців, третина з яких діти

У понеділок, 15 серпня, з тимчасово окупованих територій Харківської області вдалося евакуювати ще 784 особи, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"З непідконтрольних територій вивезли 784 особи, 261 з яких дитина. Дякую всім волонтерським організаціям, які до цього причетні, а також віцепрем'єр-міністру - міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пані Ірині Верещук, під егідою якої ми організовуємо цей процес", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #евакуація #харківська_область

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