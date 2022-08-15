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18:49 15.08.2022

Окупанти самі обстрілюють зайнятий ними Енергодар – голова Нікопольської райадміністрації

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Окупанти самі обстрілюють зайнятий ними Енергодар – голова Нікопольської райадміністрації

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Дніпропетровської області Євген Євтушенко спростував заяви окупантів про обстріл зайнятого ними м. Енергодару Запорізької області з території підконтрольного українському уряду м. Нікополя, розташованого через Каховське водосховище навпроти.

"Друзі, на протилежному березі триває постановка військ РФ під назвою "ЗСУ обстрілюють місто Енергодар з міста Нікополь". Насправді, обстріли здійснюють самі війська РФ. Все це схоже на створення локального casus belli. До нас вказані події доходять у вигляді звуків роботи артилерії та паніки створеної численними блогерами, які з'являються наче гриби після дощу", - написав Євтушенко у телеграмі.

Він припустив, що обстріли Енергодару "стосуються місцевого споживача", і тому обстрілів Нікополя та Нікопольського району з окупованих територій до темряви очікувати не варто. "Тим паче, з цього питання певними людьми здійснюються певні превентивні заходи", - додав голова райадміністрації.

Водночас він наголосив, що практично дії окупантів передбачити важко та повну гарантію безпеки до настання комендантської години дати неможливо.

"Триває війна, противник знаходиться від нас на дистанції 5-10 кілометрів. Жоден телеграм-канал, жодне джерело інформації не дасть вам стовідсоткової гарантії попередження та безпеки. Прошу вас не піддаватись паніці, критично сприймати інформацію в мережі інтернет, за можливості уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Це правило не на день і не на тиждень. Це правило до закінчення війни", - резюмував Євтушенко.

Як повідомлялося, минулого тижня НАЕК "Енергоатом" повідомила про обстріл російськими окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі та розташованих поруч об'єктів. Пізніше в результаті обстрілу Енергодару російськими військовими загинув співробітник Запорізької АЕС, ще двоє жителів міста дістали поранень. Окупанти також регулярно обстрілюють м. Нікополь і територію Нікопольського району, розташовані на іншому березі Каховського водосховища, при цьому звинувачуючи українських військових у нібито обстрілах Енергодару.

13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти займаються ядерним шантажем на Запорізькій АЕС і мають за це відповісти у міжнародному суді. "Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець. Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС і намагаються спрямувати на цей напрямок свої додаткові сили, щоб ще більше шантажувати нашу державу і весь вільний світ", - сказав він.

14 серпня Європейський Союз та 42 держави світу виступили із заявою, в якій закликали РФ невідкладно вивести свої війська із Запорізької атомної електростанції до м. Енергодару Запорізької області та не заважати оператору та українській владі виконувати свої зобов'язання з ядерної та радіаційної безпеки, а Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) виконувати свій мандат.

15 серпня Верховна Рада закликала ООН, ЄС, Єврораду, ОБСЄ, парламенти та уряди держав-членів МАГАТЕ визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Джерело: https://t.me/Yevtushenko_E/526

Теги: #окупація #обстріли #енергодар

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