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13:59 15.08.2022

На законодавчому рівні необхідно врегулювати відповідальність за масові акції під час війни та за порушення комендантської години – начальник поліції Києва

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На законодавчому рівні необхідно врегулювати відповідальність за масові акції під час війни та за порушення комендантської години – начальник поліції Києва

В Україні на законодавчому рівні слід урегулювати питання відповідальності за проведення масових заходів і за порушення комендантської години, вважає керівник ГУ Нацполіції в Києві Іван Вигівський.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про необхідні законодавчі зміни щодо роботи поліції, Вигівський зазначив: "Одне з питань, яке слід розглянути, – це відповідальність за проведення масових заходів".

"Ми розуміємо, що деякі політичні сили під час війни можуть спекулювати на цьому й намагатися розхитувати ситуацію. Немає чіткої законодавчої норми про відповідальність за проведення масових заходів під час воєнного стану. Це потрібно вирішити на законодавчому рівні", - пояснив він.

Також, за словами Виговського, в Україні не передбачено ніякої відповідальності за порушення комендантської години.

"За порушення комендантської години хоча б штраф треба передбачити. І, можливо, є сенс прописати відповідальність за роботу будівництва під час сигналу повітряної тривоги. А поки що ці моменти на совісті людей тримаються і на повазі одне одного під час війни в Україні", - сказав він.

Теги: #акції #комендантська_година #вигівський

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