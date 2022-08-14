В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями короткочасні дощі та грози

Найближчої доби в Україні очікується помірно спекотна погода, місцями короткочасні дощі та грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 15 серпня, в Україні хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, грози, лише у східних областях вдень без опадів. Вітер східний, північно-східний 5-10 м/с.

Температура в західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях вночі 15-20°, вдень 25-30 °; на решті територій вночі 18-23°, вдень 31-36°,

У Києві в понеділок хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень очікується короткочасний дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 15 серпня найвища температура вдень (36,5°) була в 2010 році, найнижча вночі (6,2°) в 1909 році.

У вівторок, 16 серпня, в Україні хмарно з проясненнями. Можливий дощ, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на сході до 25°; вдень 23-28°, на Закарпатті та в південних областях 27-32°, у східних областях 33-38°.

У Києві у вівторок хмарно з проясненнями. Можливий дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20 °, вдень 25-27°.

Станом на 08:00 14 серпня температура води в Чорному та Азовському морях становила 24-26°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ - 22°.