Події

11:58 14.08.2022

Госпіталізованого після нападу Рушді зняли з ШВЛ, він може розмовляти

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Госпіталізованого після нападу Рушді зняли з ШВЛ, він може розмовляти

Британського письменника Салмана Рушді, який перебуває в лікарні після нападу в Нью-Йорку, відключили від апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ), і він може розмовляти, повідомляє в неділю канал Sky News.

Про те, що письменник опритомнів і розмовляє, повідомив у неділю вранці агент Рушді Ендрю Вайлі. Напередодні Вайлі заявив, що Рушді, ймовірно, втратить одне око, на його руці пошкоджені нерви, пошкоджена печінка.

Підозрюваний у нападі 26-річний Хаді Матар напередодні постав перед судом, він не визнав свою провину в замаху на вбивство письменника.

Рушді стояв на сцені в той момент, коли молодий чоловік вибіг із зали на сцену і накинувся на письменника з ножем. За твердженнями людей, що перебували в залі, перш ніж нападника затримали, він встиг завдати письменнику 10-15 ударів руками і ножем.

Рушді - британський письменник індійського походження, чиї тексти про релігію і політику викликали неоднозначну реакцію серед мусульман. У 1988 році вийшов роман "Сатанинські вірші", в деяких сценах цього роману зображується персонаж, створений за подобою пророка Мухаммеда, і його опис мусульмани визнали образливим. Іранський аятолла Рухолла Хомейні видав щодо Рушді фетву - ісламський релігійний едикт, в якому він закликав мусульман вбити письменника.

Рушді протягом деякого часу перебував під захистом Скотленд-Ярду у Великій Британії, і, незважаючи на загрозу життю, продовжував писати. У 1998 році іранський уряд заявив, що більше не буде дотримуватися цієї фетви. Однак у 2005 році аятолла Алі Хаменеї заявив, що фетва, як і раніше, дійсна.

Теги: #напад #рушді

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