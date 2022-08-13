Українські воїни знищили в небі над Одеською областю російський безпілотник

У небі над Одеською областю в суботу вдень воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Південь" знищили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", повідомляє служба зі зв'язків з громадськістю Повітряного командування "Південь".

"13 серпня, близько 13.00, в небі над Одещиною воїнами зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Південь" знищено черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку", - йдеться в повідомленні в Facebook.