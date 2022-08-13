Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову пошкоджена теплотраса, вже підготовлена до опалювального сезону

Працівники КП "Харківські теплові мережі" з ночі ліквідовують наслідки ворожого ракетного удару по одній з магістралей центрального опалення.

"Як повідомили на підприємстві, раніше цю теплотрасу вже підготували до опалювального сезону. Але сьогодні вночі вибухова хвиля пошкодила трубопровід і люки під нею. Тепер магістраль, яка взимку гріє 25 будинків харків'ян, доведеться замінити", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, внаслідок ракетного удару, завданого по Харкову російськими окупаційними військами, було частково зруйновано будівлю коледжу в Новобаварському районі (пошкоджений фасад, вибиті шибки), а в Немишлянському і Слобідському районах - пошкоджений готельний комплекс, житлова багатоповерхівка, громадський транспорт, автомобілі.

"За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетного комплексу С-300. На місцях виявлено уламки зенітної керованої ракети 5В55. Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні відділу комунікацій.