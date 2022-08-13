ДБР припинило масштабну корупційну схему чиновників під час перетину лінії розмежування в Запорізькій області

Державне бюро розслідувань у координації з державними та правоохоронними органами викрило масштабну схему незаконного збагачення чиновників у Запорізькій області.

У порушення затвердженого ще в травні порядку перетину лінії розмежування окремі "ділки" Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронні органи організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за "швидкий" і позитивний розгляд заявок.

Для цього вони створювали штучні перешкоди або затягували час, або свідомо допускали помилки під час оформлення документів. В результаті час розгляду заявок на виїзд необґрунтовано затягувався і становив від 4 до 5 тижнів, або взагалі - особі відмовляли в перетині лінії розмежування, оскільки в документах були зазначені неточні дані, повідомляє ДБР.

Щоб прискорити процедуру, тим, хто бажає, пропонувалося заплатити. Була розроблена ціла система поборів з громадян залежно від засобу пересування і швидкості розгляду питання. Зокрема, з одного автомобіля неправомірна вигода могла становити до 800 доларів. Гроші отримували спеціально залучені посередники.

Щоденний незаконний прибуток становив 2 млн грн.

Співробітники ДБР провели понад 20 обшуків у Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, зокрема в осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної схеми. Вилучено чорнові записи, документи, незаконно отримані кошти, засоби зв'язку та інші речі.

Слідчі ДБР затримали одного з посередників «на гарячому» в момент передачі коштів на суму $1 400 за «позитивний» розгляд заяви особи. Затриманий обіцяв вирішити питання з оформленням необхідних для виїзду на тимчасово окуповану територію України документів лише за два дні за "символічну" плату.

Готується повідомлення зловмисникам про підозру.