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11:07 13.08.2022

За 10-бальною шкалою ефективність ЗСУ оцінюємо на 12 балів – Пентагон

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За 10-бальною шкалою ефективність ЗСУ оцінюємо на 12 балів – Пентагон

У Пентагоні високо оцінюють ефективність Збройних сил України у протистоянні російським окупантам. Міноборони США не підтверджують використання Army Tactical Missile System для атаки на авіабазу в Саках.

"За шкалою від нуля до десяти ефективність Збройних сил України оцінюється у 12 балів просто на підставі того, наскільки вражаючими вони були для нас у багатьох різних питаннях... Вони знайшли способи зробити те, що ми, ймовірно, не вважали можливим", - зазначено на сайті Міноборони США у п'ятницю.

Також у Пентагоні констатували, що українські сили на півночі досягли певних успіхів на відвойованих територіях, зокрема в районах під Харковом.

Крім того, в українському місті Херсоні ЗСУ продовжують чинити сильний тиск на росіян. Наприклад, вони завдали збитків мостам, що їх використовують росіяни.

"9 серпня Україна бомбила російську авіабазу в Саках у районі Криму, який Росія захопила й анексувала в 2014 році. Обстріл завдав значної шкоди російській авіації та особовому складу. В бомбардуванні не брав участі Army Tactical Missile System, який Сполучені Штати не постачали Україні", - зазначено у повідомленні.

У відомстві додали, що ця система може запускати снаряди на відстань 190 миль, що далі за снаряди високомобільної артилерійської ракетної системи, яку США постачає Україні.

Теги: #пентагон #зсу

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