Події

10:18 13.08.2022

Внаслідок ворожого обстрілу в Баштанському районі загинула жінка, вранці під вогонь потрапила Первомайська громада

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Внаслідок ворожого обстрілу в Баштанському районі загинула жінка, вранці під вогонь потрапила Первомайська громада

Внаслідок ворожого обстрілу в п'ятницю, 12 серпня, в Баштанському районі загинула жінка, вранці в суботу, 13 серпня, під вогонь потрапило селище Костянтинівка Первомайської громади, постраждалих немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

"Баштанський район. Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, учора, 12 серпня, протягом доби були обстріли територій біля смт Березнегувате. Також учора, 12 серпня, близько 12:00 внаслідок обстрілів села Веселий Кут загинула жінка, пошкоджено житлові будинки. Детальна інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється", - сказано у повідомленні у Facebook.

12 серпня, орієнтовно з 07:30 до 21:00 були обстріли в межах та за межами с. Широке Широківської громади.

У Миколаївському районі 12 серпня, орієнтовно об 11:00, зафіксовано ворожі обстріли території між населеними пунктами с.Солончаки та с.Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також протягом дня ворог завдав ударів по околицях с.Галицинове Галицинівської громади. Постраждалих немає.

"Сьогодні, 13 серпня, о 04:30 під обстрілами було с.Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає", - повідомили в ОВА.

Теги: #миколаївщина #обстріли

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