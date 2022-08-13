РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 7 танків, 3 артсистеми та 1 БПЛА – Генштаб

Загальні бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становили близько 43400 осіб, за добу противник втратив 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи та один БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали особового складу - близько 43400 (+200) осіб ліквідовано, танків - 1856 (+7) од., бойових броньованих машин - 4115 (+7) од., артсистем - 978 (+3) од., РСЗВ - 261 (+0) од., засоби ППО - 136 (+0) од., літаків - 233 (+0) од., вертольотів - 193 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 779 (+1), крилаті ракети - 187 (+2), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3036 (+15) од., спеціальна техніка - 91 (+1)", - сказано в повідомленні у Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.