Події

09:29 13.08.2022

У річку Одер потрапила велика кількість хімічних відходів - прем'єр Польщі обіцяє покарати винних

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Велику кількість хімічних відходів скинули в річку Одер, яка протікає на території Польщі, Чехії та Німеччини, можуть знадобитися роки на відновлення екосистеми, повідомляє в п'ятницю агентство Associated Press із посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Найімовірніше, величезна кількість хімічних відходів була викинута в річку Одер людьми, які повністю усвідомлювали, які ризики та наслідки для екології. Ми не закриємо на це очі. Ми не заспокоїмося, доки винних не буде суворо покарано", - заявив Моравецький у відео, оприлюдненому у його соціальних мережах. Він зазначив, що забруднення настільки серйозне, що може знадобитися декілька років на відновлення екосистеми річки.

Протягом останніх двох тижнів велика кількість мертвої риби була помічена в річці або викинутою на берег, проте великий скандал на цьому ґрунті вибухнув лише наприкінці цього тижня. Німецькі ЗМІ повідомляють, що речовиною, скинутою в річку, може бути ртуть, проте офіційно це не було підтверджено.

У четвер голова державного водного холдингу Польщі Пшемислав Дака заявив, що з річки дістали 10 тонн мертвої риби.

"Це показує, що ми зіткнулися з гігантською та обурливою екологічною катастрофою", - додав він.

При цьому в Німеччині заявили, що Польща не виконала міжнародного договору, не повідомивши сусідів про можливе забруднення річки в найкоротший термін. Вперше німецька влада дізналася про мертву рибу в Одері 9 серпня.

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