Події

21:02 12.08.2022

Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація

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Дві цивільні особи загинули і 13 дістали поранень унаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Краматорськ Донецької області у п'ятницю, повідомляється на YouTube-каналі Донецької обласної державної адміністрації.

"Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, розпочалася пожежа в приватному секторі. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити", - йдеться у повідомленні.

В обладміністрації закликали мешканців міста до евакуації.

 

Теги: #жертви #краматорськ #обстріли

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