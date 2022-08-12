Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація

Дві цивільні особи загинули і 13 дістали поранень унаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Краматорськ Донецької області у п'ятницю, повідомляється на YouTube-каналі Донецької обласної державної адміністрації.

"Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, розпочалася пожежа в приватному секторі. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити", - йдеться у повідомленні.

В обладміністрації закликали мешканців міста до евакуації.