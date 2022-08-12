Сі Цзіньпін може зустрітися з Байденом у листопаді - ЗМІ

Глава КНР Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден можуть провести у листопаді першу очну зустріч з моменту обрання американського лідера на посаду глави Білого дому, повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

"Китайські офіційні особи займаються плануванням поїздки Сі Цзіньпіна до Південно-Східної Азії та його очної зустрічі з президентом Байденом у листопаді", - пише видання.

Зазначається, що ця поїздка може стати першою закордонною поїздкою глави КНР майже за три роки.

За словами джерел, китайський лідер, як очікується, у жовтні візьме участь у з'їзді Комуністичної партії Китаю, а після його завершення вирушить на саміт лідерів "Групи двадцяти" на Балі, запланований на 15-16 листопада.

Раніше агентство Associated Press із посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації повідомляло, що Байден та Сі Цзіньпін розглядають можливість особистої зустрічі. Була "розмова про особисту зустріч, яка розроблялася між командами, тому, на мій погляд, був дуже чіткий позитивний порядок денний, який був висунутий і узгоджений лідерами для роботи команд", - сказав чиновник.

Питання про очну зустріч лідерів США та КНР обговорюється на тлі недавнього загострення ситуації навколо Тайваню та візиту туди спікера Палати представників Ненсі Пелосі. Ця поїздка викликала різко негативну реакцію Пекіна, який вважає цей острів своєю територією. З того часу китайські військові стягнули додаткові сили до Тайваню, провели там серію навчань.