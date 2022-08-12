Події

20:02 12.08.2022

Боррель підтримує заклик до демілітаризації ЗАЕС, РФ має негайно повернути контроль Україні

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Боррель підтримує заклик до демілітаризації ЗАЕС, РФ має негайно повернути контроль Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель підтримав заклик до демілітаризації території Запорізької АЕС і закликав Росію негайно повернути повний контроль Україні.

Відповідну позицію Боррель оприлюднив у п'ятницю на своїй сторінці у твіттері.

"Запорізький об'єкт (АЕС) не має використовуватися в рамках якоїсь військової операції. Я підтримую заклик до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ, і закликаю Міжнародне агентство з атомної енергії відвідати (станцію)", - написав він.

Крім того, Боррель заявив, що Росія має "негайно повернути повний контроль законному суверенному власнику - Україні".

Теги: #позиція #заес #боррель

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