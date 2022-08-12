Події

19:30 12.08.2022

Втрати російських окупаційних військ у живій силі продовжують зростати – Генштаб ЗСУ

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Втрати російських окупаційних військ у живій силі продовжують зростати – Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують втрачати живу силу та моральний дух, заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом. Все це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі в бойових діях", - зазначається в повідомленні Генштабу в соцмережі "Фейсбук".

Повідомляється, що ситуація на волинському та поліському напрямках суттєвих змін не зазнала. За наявною інформацією, 11 серпня поточного року було проведено перевірку готовності системи бойового управління та оповіщення збройних сил Республіки Білорусь до застосування.

На сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Олександрівки Чернігівської області та Юр’євого, Білопілля, Атинського і Яструбиного на Сумщині.

Триває ротація підрозділів збройних сил Російської Федерації, що виконують завдання у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Мосьпанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль.

Противник задіяв штурмову й армійську авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака.

На слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив на позиції Сил оборони біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана.

Ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне та Тихоцьке – Долина, проте змушений був відступити.

На краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка. Зазнала невдачі спроба противника провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка.

На бахмутському напрямку окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого впливу в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка. Авіаудари зафіксовано біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

Загарбники намагалися вести розвідку біля Спірного. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога.

Наступальними та штурмовими діями російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дарʼївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії.

У напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися.

На авдіївському напрямку тривали артилерійські обстріли поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки. Противник завдав авіаударів неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївки.

Усі ворожі спроби штурму в районах Спартака, Пісків та Мар'їнки українські захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції.

На новопавлівському та запорізькому напрямках вогневий вплив противника фіксувався поблизу Новомихайлівки, Шевченка, Новояковлівки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара, Новополя, Преображенки, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля, Новоданилівки, Кам’янського, Новоандріївки, Гуляйполя і Білогір’я. Авіація ворога діяла біля Вугледара та Новомихайлівки.

Окупанти наступали в напрямку Єгорівка - Павлівка. Українські підрозділи зупинили ворога та відкинули назад.

На південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли позицій наших військ із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів в районах Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки, Лозового, Мирного, Брускинського та Великого Артакового. Противник намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій на зазначеному напрямку.

В акваторіях Чорного й Азовського морів у готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Теги: #рф #війна #втрати

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