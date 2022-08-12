Вибухи у Кременчуці були спричинені ліквідацією залишків збитих ракет – мер

Міський голова Кременчука Полтавської області Віталій Малецький повідомив, що вибухи в районі міста, про які повідомляли раніше, були пов'язані з ліквідацією залишків раніше збитих ракет.

"Багато кременчужан близько 17:30 чули звук вибуху. Це проводилася ліквідація залишків раніше збитих ракет. Дякуємо ЗСУ! Зберігаємо спокій і будьмо пильні, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги!" - написав Малецький у телеграм-каналі.