Зеленський запропонував Раді знову продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

Відповідні проєкти законів зареєстровано під №№ 7664 та 7665, але їхні тексти на сайті парламенту наразі відсутні.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі зазначив, що ВР має намір розглянути ці документи найближчими днями, а терміни продовження воєнного стану та загальної мобілізації можуть становити 90 днів.

"Говорять, продовження на 90 днів, але треба дочекатися офіційного документа", - написав він.

Як повідомлялося, Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" 24 лютого, народні депутати затвердили його 300 голосами того дня. Пізніше він двічі вносив законопроєкти про продовження воєнного стану терміном іще на 30 днів, Верховна Рада підтримувала їх.

Крім того, 24 лютого Зеленський підписав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію", згідно з яким мобілізація проводилася протягом 90 діб з дня набуття чинності указу.

22 травня Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 23 серпня 2022 року.