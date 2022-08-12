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15:47 12.08.2022

При МЗС України створять Молодіжну раду

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При МЗС України створять Молодіжну раду

Для залучення активної молоді до реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин при Міністерстві закордонних справ України створюється новий консультативно-дорадчий орган – Молодіжна рада, повідомляє пресслужба МЗС.

"Ми вперше в історії запускаємо новий формат залучення молоді до дипломатичного життя країни та розпочинаємо відбір активних талановитих молодих українців до Молодіжної ради при МЗС. Залучення талановитої молоді до української дипломатичної служби - це один із моїх пріоритетів у кадровій політиці міністерства. Я переконаний, що це сприятиме ефективній координації спільних дій на дипломатичному фронті, а також розвитку міжнародних молодіжних контактів", – зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Склад ради буде сформовано за результатами відповідного конкурсу. До участі у відборі запрошуємо українську молодь, яка має активну громадську позицію.

Охочих узяти участь у конкурсі просимо заповнити форму за посиланням.

Дедлайн подання заявки – 10 вересня 2022 року.

Теги: #рада #мзс #молодь

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