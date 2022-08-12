Події

13:42 12.08.2022

У Кураховому внаслідок ворожих обстрілів зруйновано житловий будинок, виявлено тіла двох чоловіків, під завалами може бути ще одна людина - ДСНС

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У Кураховому внаслідок ворожих обстрілів зруйновано житловий будинок, виявлено тіла двох чоловіків, під завалами може бути ще одна людина - ДСНС

У Кураховому через ворожі обстріли вночі було повністю зруйновано житловий будинок, рятувальники виявили тіла двох чоловіків, врятували двох жінок, під завалами може бути ще одна людина, повідомляє ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

За інформацією відомства, о 2:43 рятувальники прибули на виклики про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу Курахового Покровського району. Встановлено, що горіла покрівля приватного житлового будинку.

"Зокрема, повністю зруйновано сусідній приватний житловий будинок внаслідок влучання вибухонебезпечного предмета, із-під завалів врятовано двох жінок (анкетні дані уточнюються) та госпіталізовано до лікувального закладу міста Курахового. Наразі пошуково-рятувальні роботи з розбору завалів зруйнованого приватного житлового будинку тривають. Виявлено і вилучено з-під завалів тіла двох чоловіків, можливе перебування ще однієї особи", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

До цього, о 23:55 особовий склад Курахівського гарнізону прибув на виклик про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу Курахового. Встановлено, що сталося горіння покрівлі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку на площі 200 кв. м.

О 2:44 пожежники Курахового також прибули на виклик про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. Після прибуття на місце виклику встановлено, що відбувається горіння всередині приватного житлового будинку на площі 30 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Усі пожежі були успішно ліквідовано. Загалом від Головного управління було залучено 23 особи особового складу та п’ять одиниць техніки.

Теги: #пожежа #курахово

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